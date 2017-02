Israele approva una controversa legge sugli insediamenti. La scorsa notte il parlamento israeliano ha dato il via libera definitivo a una legge che permetterà a Israele di rendere legali in modo retroattivo circa 3.800 abitazioni costruite in Cisgiordania su terreni di proprietà di palestinesi violando il diritto internazionale. La norma prevede che i proprietari dei terreni non potranno opporsi in alcun modo alla legalizzazione degli insediamenti e potranno essere rimborsati con soldi o altre terre.