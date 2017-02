L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy rinviato a giudizio per le spese della campagna elettorale. L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà processato per i presunti finanziamenti illeciti della sua campagna elettorale per la rielezione nel 2012, da cui uscì sconfitto. Sarkozy, secondo l’accusa, ha fatto delle fatture false emesse dalla Bygmalion, la società che curava la sua campagna elettorale, per nascondere lo sforamento del limite di spesa di 22,5 milioni di euro imposto dalla legge francese. Alcuni dipendenti della Bygmalion hanno ammesso l’esistenza di questo stratagemma e diversi membri dell’Ump, l’ex partito di Sarkozy, sono già sotto inchiesta.