Francesco Gabbani ha vinto la 67esima edizione del festival di Sanremo. Il cantautore toscano, già vincitore nella categoria Nuove proposte nel 2016, ha vinto il primo premio nella categoria Big con il brano Occidentali’s karma. Secondo posto e premio della sala stampa “Lucio Dalla” per Fiorella Mannoia con il brano Che sia benedetta, terzo posto e premio della critica “Mia Martini” per il cantautore di origini albanesi Ermal Meta con il brano Vietato morire. La finale è stata vista da una media di 12 milioni 22mila spettatori con il 58.4 per cento di share. È il miglior risultato dal 2002.