Il presidente del Turkmenistan eletto per un terzo mandato. Secondo i risultati preliminari diffusi dalla commissione elettorale, Kurbanguly Berdymukhamedov ha ottenuto il 97,6 per cento dei voti e l’affluenza alle urne è stata del 97.2 per cento. Berdymukhamedov, 59 anni, governa il paese dal 2006, dopo la morte del presidente Saparmurat Niyazov.