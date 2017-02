Gianfranco Fini è indagato per riciclaggio. L’ex presidente della camera risulta indagato per concorso in riciclaggio nell’inchiesta sui fondi neri sottratti al fisco italiano da Francesco Corallo, un imprenditore catanese arrestato a dicembre alle Antille e attivo nel mercato delle slot machine. La guardia di finanza ha sequestrato beni per cinque milioni alla famiglia di Elisabetta Tulliani, moglie di Fini.