La procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per cinque carabinieri per il caso Cucchi. La procura di Roma ha chiesto il processo per cinque agenti per la morte del geometra Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Per i tre carabinieri che arrestarono Cucchi il 15 ottobre, sospettati di essere gli autori del pestaggio, l’accusa è di omicidio preterintenzionale, altri due militari sono accusati di calunnia e falso.