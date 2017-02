Gli Stati Uniti minacciano di diminuire la loro partecipazione alla Nato. Il segretario della difesa James Mattis ha dichiarato che se i paesi membri della Nato non aumenteranno le proprie spese militari Washington “diminuirà il suo coinvolgimento” nell’alleanza atlantica. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva chiesto ai paesi che fanno parte della Nato di far salire le loro spese al 2 per cento del loro prodotto interno lordo, cosa che al momento fanno solo cinque nazioni.