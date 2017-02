François Bayrou non si presenterà alle presidenziali francesi. Il presidente del Movimento democratico ha deciso che non si candiderà per l’Eliseo, proponendo invece un’alleanza a Emmanuel Macron. Bayrou si è presentato tre volte alle presidenziali, nel 2002, nel 2007 e nel 2012, senza mai superare il primo turno. Le elezioni presidenziali si terranno, come tradizione, in due turni, il 23 aprile e il 7 maggio 2017.