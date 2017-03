L’esercito iracheno ha conquistato il controllo dell’ultima grande strada che porta a Mosul ovest. Ora i jihadisti dello Stato islamico sono intrappolati in una zona sempre più ristretta della città. Le forze armate irachene, appoggiate dagli Stati Uniti, avevano conquistato la parte orientale di Mosul a gennaio, dopo cento giorni di combattimenti, e il 19 febbraio avevano lanciato il loro attacco sui quartieri a ovest del fiume Tigri. Secondo il comandante statunitense che segue le operazioni in Iraq, l’esercito riconquisterà sia Mosul sia Raqqa, roccaforte dello Stato islamico in Siria, entro sei mesi.