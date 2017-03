La legge sul testamento biologico sarà discussa alla camera dal 13 marzo. La data è stata rinviata di una settimana ed è stata confermata dai capigruppo. La decisione è stata presa dopo la morte di Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo. Antoniani era andato in Svizzera per ricorrere all’eutanasia, grazie anche all’aiuto di Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni. Cappato si è autodenunciato e ora è indagato.