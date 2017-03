Denis Verdini condannato a nove anni di reclusione. Il tribunale di Firenze ha condannato in primo grado il senatore del gruppo Ala per il fallimento del Credito cooperativo fiorentino a nove anni di carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Condannato anche il deputato di Ala Massimo Parisi e due imprenditori. Secondo l’accusa, Verdini usava i fondi della banca come uno strumento per soddisfare interessi personali e dei suoi soci in affari.