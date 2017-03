In Francia Marine le Pen è stata convocata dalla procura, potrebbe essere indagata per abuso d’ufficio. La candidata alla presidenziali francesi, favorita nei sondaggi per il primo turno, è stata convocata dalla procura di Bruxelles per essere interrogata dai giudici. Le Pen ha fatto sapere che non si presenterà all’interrogatorio previsto per venerdì prossimo e ha denunciato la violazione del segreto istruttorio e la strumentalizzazione del dossier.