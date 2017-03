Alain Juppé conferma che non si candiderà alla presidenza francese. Il sindaco di Bordeaux era considerato il candidato più probabile in caso di abbandono di François Fillon, il candidato repubblicano sotto inchiesta per uso improprio di fondi pubblici. Juppé ha dichiarato che per lui è “troppo tardi” per mettere in piedi una campagna elettorale. Ieri a Parigi François Fillon ha organizzato una manifestazione, alla quale hanno partecipato cinquantamila persone. Gli ultimi sondaggi danno in vantaggio Marine Le Pen con il 26 per cento, con il centrista Emanuel Macron al 25 per cento, che però risulterebbe vincitore al ballottaggio.