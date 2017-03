In Cina giro di vite sui libri per bambini prodotti in occidente. Secondo il South China Morning Post, gli editori cinesi hanno ricevuto l’ordine dal governo della repubblica popolare di ridurre il numero di libri illustrati per bambini di origine straniera. Il mercato cinese dei libri per bambini è in espansione in Cina, con 40mila titoli pubblicati nel 2016, ma secondo il giornale di Hong Kong il partito comunista cinese vuole ridurre l’impatto sui piccoli lettori di culture potenzialmente ostili.