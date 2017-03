François Fillon è indagato per malversazione di fondi pubblici in Francia. Il candidato della destra alle elezioni presidenziali francesi è accusato di aver pagato alcuni suoi familiari (tra cui sua moglie Penelope) per fare dei lavori che in realtà non avrebbero mai realmente svolto. Fillon ha comunque dichiarato che non si ritirerà dalla corsa all’Eliseo. Non era mai successo nella storia recente francese che un politico di un grande partito si candidasse alla presidenza anche se indagato formalmente, fatto che ha suscitato molte perplessità anche all’interno del partito Les Républicains, di cui Fillon ha vinto le primarie a novembre.