L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye convocata davanti ai giudici. Martedì 21 marzo Park Geun-hye comparirà in tribunale a Seoul per testimoniare nell’inchiesta che ha portato alla sua destituzione. I difensori della ex presidente hanno fatto sapere che è pronta a collaborare con le autorità. Intanto il primo ministro Hwang Kyo-ahn, che di fatto dal dicembre 2016 sta svolgendo le funzioni del presidente, ha dichiarato che non si candiderà alle elezioni presidenziali anticipate previste per maggio.