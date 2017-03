Incidente a causa del maltempo in Ghana: venti morti. Alcuni persone sono state travolte da un grosso albero sradicato da una tempesta a Kintampo, nella regione di Brong-Ahafo. Stavano nuotando nei pressi di una cascata. Tra le vittime ci sono studenti e insegnanti, che si trovavano sul posto per una gita. Undici persone sono ancora ricoverate in ospedale.