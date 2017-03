In Brasile è stato ucciso un attivista del Movimento dei senza terra. Cinque uomini armati sono entrati in un piccolo ospedale a Parauapebas, nell’Amazzonia brasiliana, e hanno ucciso Waldomiro Costa Pereira del Movimento dei senza terra (Mst), il gruppo attivo per la redistribuzione del latifondo ai contadini. Il Brasile è diventato il paese più pericoloso al mondo per gli attivisti, con un record di 61 persone uccise nel 2016.