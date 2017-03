In Pakistan la camera approva una legge che reintroduce i tribunali militari segreti. In questi tribunali l’imputato non può scegliere il proprio avvocato, ma gli viene assegnato d’ufficio; non può fare appello contro la sentenza di primo grado, la stampa e il pubblico non possono partecipare al processo. La legge che li istituisce ora deve essere approvata dal senato. Un tribunale militare speciale è stato istituito nel paese dopo l’attacco dei taliban contro una scuola di cadetti nel 2015, in cui sono morti 134 ragazzi. Quel tribunale aveva un mandato che scadeva però a gennaio, mentre i nuovi tribunali sarebbero permanenti.