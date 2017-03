Quattro soldati egiziani sono morti in un’esplosione nel Sinai, in Egitto. L’esplosione ha colpito un veicolo blindato a nord della penisola del Sinai, dove il governo egiziano sta combattendo contro il gruppo Stato islamico (Is). L’incidente è avvenuto circa 20 chilometri a sud del villaggio di al Arish, sul mar Mediterraneo. Il 23 marzo dieci soldati egiziani sono morti in altre due esplosioni avvenute durante un’operazione in cui sono morti quindici jihadisti.