Ampia vittoria dei cristianodemocratici alle elezioni nel Saarland, in Germania. L’Unione cristiano democratica di Germania (Cdu), il partito della cancelliera Angela Merkel, ha riportato un’ampia vittoria alle elezioni amministrative che si sono svolte nel Saarland, superando il quaranta per cento dei suffragi, contro il 26 per cento guadagnato dai socialdemocratici. Il voto amministrativo in Saarland è stato indicato come un test piuttosto importante in vista delle elezioni politiche tedesche che si svolgeranno a settembre.