Il governo canadese verso la legalizzazione della marijuana. L’esecutivo ha intenzione di legalizzare la marijuana per uso ricreativo entro il 1 luglio 2018, come promesso in campagna elettorale dal primo ministro Justin Trudeau. Il Canada, a quel punto, diventerebbe il primo paese del G7 a legalizzare completamente l’uso della sostanza, il cui uso a scopo medico è già consentito.