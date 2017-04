Identificato l’attentatore di San Pietroburgo. L’uomo sospettato di aver ucciso undici persone facendo esplodere una bomba nella metropolitana della città russa sarebbe Akbarzhon Jalilov, un cittadino russo nato in Kirghizistan nato nel 1995. L’hanno confermato i servizi di sicurezza kirghisi. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, il sospettato avrebbe legami con l’islam radicale. Non è chiaro se l’uomo fosse un attentatore suicida. L’attentato, avvenuto tra le stazioni di Sennaja Ploščad e Tekhnologičesky Institute, ha causato anche 45 feriti. Finora l’attacco non è stato rivendicato.