Respinto il ricorso di Roman Polanski per tornare negli Stati Uniti. Un giudice ha respinto la richiesta del regista polacco, che chiedeva la garanzia di poter tornare negli Stati Uniti senza rischiare di finire in carcere per una condanna per violenza sessuale nei confronti di una minorenne nel 1977. Per quel caso Roman Polanski ha ammesso la sua colpevolezza e ha scontato parte della sua pena.