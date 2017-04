L’Onu indaga su un sospetto attacco chimico in Siria

Almeno 58 persone, tra cui undici bambini, sono morte in un sospetto attacco chimico lanciato nel nord della Siria. Lo sostengono operatori umanitari e autorità sanitarie locali, denunciando uno dei più gravi episodi di omicidio di massa, nel conflitto in corso da sei anni, in cui sarebbe stato usato gas tossico.

L’attacco, lanciato nella mattina del 4 aprile su Khan Sheikhun, nella provincia di Idlib (controllata dai ribelli), è stato seguito da altri raid nel primo pomeriggio nella stessa città. Gli aerei trasportavano sostanze chimiche non identificate, ma le vittime presentavano sintomi simili a quelli causati da esposizione al gas sarin. “Siamo inorriditi, e i bambini sono in stato di shock”, ha detto Mohammad Hassoun, un portavoce dei soccorritori della protezione civile nella vicina città di Sarmin, dove sono stati portato 14 dei feriti. Hassoun ha detto che le vittime presentavano sanguinamento dal naso e dalla bocca e soffrivano di convulsioni. Le vittime sono state distribuite in vari ospedali della provincia, anche se molte sono state mandate più a nord, verso la Turchia, perché pochi ospedali di Idlib hanno la capacità di affrontare i sintomi di attacchi chimici visto che negli ultimi tempi molte strutture sanitarie (anche quelle gestite o supportate da Medici senza frontiere) sono state bombardate da parte delle forze governative.