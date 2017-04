Una risposta all’articolo sulla Coca-Cola di Nogara

Gentile direttore,

in merito all’articolo da voi pubblicato a firma di Marta Fana, alcune considerazioni: non è mia intenzione entrare nel merito dell’analisi sui nuovi rapporti di lavoro che legano le multinazionali e i diversi livelli della catena produttiva, tengo però a precisare che alcuni passaggi non corrispondono alla realtà di quanto avvenuto. Comprendo anche ci possano essere pregiudizi ideologici o antipatie personali verso un’azienda, o una tipologia di azienda, ma sarebbe corretto approfondire bene i temi, sentire tutte le parti in causa in una vicenda, verificare i fatti e le fonti. Solo in questo modo si fa un racconto di verità, altrimenti non si può che parlare di finzione narrativa, di romanzo, e visto che si parla di lavoro, diritti e reati è bene essere molto cauti.