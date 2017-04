Annunciati i vincitori del premio Pulitzer. Per i servizi di pubblica utilità hanno vinto il New York Daily News e ProPublica per una serie di articoli sugli abusi compiuti dalla polizia di New York durante degli sfratti, effettuati principalmente in quartieri abitati da minoranze. Nella categoria breaking news ha vinto l’East Bay Times per la copertura di un incendio che ha ucciso 36 persone a Oakland, in California. Il premio per il giornalismo internazionale se l’è aggiudicato il New York Times per i suoi servizi sulla gestione del potere del presidente russo Vladimir Putin. Nella categoria Explanatory report il premio è andato all’International consortium of investigative journalists, all’editore McClatchy e al Miami Herald per l’inchiesta sui Panama Papers. Il Pulitzer per il romanzo è andato a Colson Whitehead per The underground railroad.