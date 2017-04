In Italia Ticketone e i siti di secondary ticketing sono stati multati per i prezzi gonfiati dei biglietti. L’ha deciso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha chiuso oggi cinque istruttorie sui principali concerti in Italia negli ultimi anni, da Bruce Springsteen ai One Direction. L’antitrust ha stabilito multe per un totale di 1,7 milioni a TicketOne, azienda specializzata nella vendita online dei biglietti dei concerti, e ai siti di secondary ticketing Viagogo, Ticketbis, Mywayticket e Seatwave. Il caso era scoppiato perché i biglietti di questi concerti erano andati esauriti in poco tempo ed erano comparsi in breve tempo a prezzo maggiorato sul mercato secondario.