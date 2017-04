Vittoria del sì nel referendum costituzionale in Turchia. Con il 51 per cento dei voti i turchi hanno scelto di ampliare i poteri del presidente Recep Tayyip Erdoğan, trasformando di fatto la Turchia in una repubblica presidenziale. La vittoria del sì è stata contestata dall’opposizione, in particolare dal Partito repubblicano del popolo (Chp) che ha chiesto un nuovo conteggio dei voti.