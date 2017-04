Il senato italiano approva il decreto per l’abrogazione dei voucher. Con 140 voti a favore, 49 voti contrari e 31 astensioni il senato ha approvato il provvedimento che prevede l’abolizione dei buoni lavoro usati per pagare le prestazioni accessorie. Il decreto, che era già stato approvato dalla camera, è diventato legge e in questo modo annullerà i referendum proposti dalla Cgil che riguardavano la stessa materia.