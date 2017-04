Sul genocidio del Ruanda ci sono ancora molte domande aperte

A distanza di 23 anni, la conoscenza del genocidio compiuto dagli estremisti hutu contro i tutsi – di cui sono state vittime anche numerosi tra i cosiddetti hutu moderati – non è ancora diventata patrimonio comune. Il trascorrere del tempo, in teoria, potrebbe avere una funzione positiva: l’enormità del massacro, la sua dinamica complicata, la storia precedente e le cronache successive, richiedono studi e analisi approfondite. Ma la sensazione è che il passare degli anni giochi contro la costruzione di una memoria collettiva di quel genocidio. La stessa giornata istituita dalle Nazioni Unite per ricordarne l’inizio, il 7 aprile, sembra appassionare sempre meno.

Inizialmente, mezzi d’informazione e leader mondiali raccontarono quel genocidio come lo scoppio di una violenza improvvisa e imprevedibile. Poi, nel novembre del 1995, il quotidiano belga De Morgen pubblicò estratti di un fax che Romeo Dallaire, capo dei caschi blu a Kigali, aveva mandato ai suoi capi all’Onu, la notte dell’11 gennaio 1994.

Da quel documento risultava chiaro che si stava preparando un massacro. Ma Dallaire, che si apprestava a requisire un deposito di armi, ricevette l’ordine di non fare nulla. Fu la prima di una lunga serie di decisioni vergognose. Dopo l’omicidio del presidente ruandese – l’hutu Juvénal Habyarimana, ucciso il 6 aprile 1994 – e le violenze che ne seguirono, Dallaire chiese rinforzi, ma il Consiglio di sicurezza rispose riducendo il contingente a sua disposizione da 2.500 a 270 caschi blu.

Lezioni che non vogliamo imparare

Nel 2004 ho intervistato Dallaire che mi ha parlato della crisi del Darfur, della guerra in Afghanistan, della lotta al terrorismo internazionale dopo gli attacchi dell’11 settembre. Era convinto che dal Ruanda arrivassero lezioni che, se applicate, possono prevenire anche le crisi peggiori. Per esempio, che finché non si controllerà il commercio delle armi, il mondo non sarà sicuro.

Credere che il genocidio in Ruanda sia stato eseguito a colpi di machete è in qualche modo rassicurante: hanno preso gli attrezzi dai loro capanni e si sono massacrati, cosa c’entriamo noi? Ma le cose non sono andate così. Nei tre anni precedenti il 1994, sotto gli occhi della Banca mondiale, il Ruanda – che è poco più grande della Sicilia – era stato, in termini assoluti, il terzo importatore d’armi di tutta l’Africa. Pure i machete erano arrivati dalla Cina in gran quantità, per essere distribuiti agli assassini. Altra lezione: finché non si affronterà davvero il problema della povertà e della fame nel mondo, si lascerà sempre spazio ai fomentatori d’odio.

Certo, sono ovvietà, di cui però i paesi più potenti del mondo, Italia inclusa, non tengono conto, continuando a vendere armi senza curarsi dell’uso che ne sarà fatto e destinando quote assolutamente insufficienti all’aiuto pubblico allo sviluppo.

Tra le lezioni meno ovvie c’è forse questa: in Ruanda l’Onu ha fallito, ma ha anche mostrato le sue potenzialità. Per la prima volta nella storia, un’organizzazione internazionale avrebbe potuto evitare un evento terribile come un genocidio. Era già sul campo, con un piano d’azione da implementare e che sarebbe stato efficace, se fossero arrivati i rinforzi. Ma i dirigenti dell’Onu e i responsabili dei paesi più potenti del mondo decisero di non mandarli, i rinforzi, nonostante ne servissero relativamente pochi (si parla di quattro-cinquemila soldati).

Le responsabilità cancellate

Se centinaia di migliaia di ruandesi sono stati lasciati morire la responsabilità è soprattutto di Boutros Boutros Ghali, Kofi Annan, Bill Clinton, Madeleine Albright, David Hannay. Quest’ultimo era l’ambasciatore britannico che convinse il Consiglio di sicurezza a non usare la parola “genocidio” per descrivere i fatti nel paese africano, scongiurando così l’intervento a difesa dei civili che sarebbe stato obbligatorio, ai sensi del diritto internazionale.