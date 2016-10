In Kirghizistan nasce la nuova via della seta cinese

Kuba, l’autista che guida la vecchia Mercedes da Biškek a Osh si è portato dietro il piccolo Bahai, suo figlio, una peste di cinque anni che non sta zitto o fermo un secondo per tutte le tredici ore di viaggio.

Kirghizistan: 620 chilometri in direzione sud percorrendo la mitica M41, l’autostrada del Pamir, l’unica arteria che connette la Russia con la parte meridionale dell’Asia centrale. È una vecchia strada che scavalca passi a tremila metri d’altezza, penetra steppe, ed è perennemente percorsa da camion. Alcuni hanno ancora la scritta di qualche ditta italiana su cassone: sono stati comprati di seconda mano da qualche camionista centroasiatico.

Nella parte kirghisa, la M41 attraversa la catena del Tianshan e poi scende verso la valle di Fergana, circumnavigando il blindatissimo Uzbekistan tra Jalal-Abad e Uzgen, per poi arrivare finalmente a Osh, la città più importante nella parte meridionale del Paese. Occhi a mandorla a nord, dove i kirghisi di origine mongolo-siberiana sono la maggioranza; tratti persiani e islam più fondamentalista al sud, dove gli zigomi scolpiti si mescolano ai tratti più dolci tagichi e uzbechi.

Gli appalti alla Cina

Kuba ha quarantacinque anni, è mite e gentile, lui stesso originario del sud. Non perde mai la calma con il piccolo demonio che gli è stato rifilato dalla moglie, rimasta a Biškek con altri tre figli e che non ne poteva più dell’ultimogenito: “Vai con tuo padre, sparite per qualche giorno, lontano dai miei occhi e dalle mie orecchie”.

Kuba però ce l’ha con “i politici”, augura la morte repentina sia al vecchio presidente Kurmanbek Salievič Bakiev, che è scappato in Bielorussia dopo una minirivoluzione nel 2010, sia a quello attuale, Almazbek Atambaev. Il motivo è che, secondo lui, sia l’uno sia l’altro hanno dato tutti gli appalti per costruire infrastrutture ai cinesi invece che a imprese locali. E infatti la nuova autostrada in costruzione – un tratto della nuova via della seta, il megaprogetto di Pechino che unirà la Cina all’Europa occidentale – che passerà più a est e ridurrà il traffico sulla vecchia arteria, è made in China.

Un investimento da 855 milioni di dollari, di cui metà a carico di Pechino, veicolati dalla Export-Import Bank of China (Exim). Secondo l’accordo, il 30 per cento delle maestranze sarà cinese, il 70 per cento locale.