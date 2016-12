Le polemiche di Donald Trump con Pechino fanno male all’economia

Nel 2006 all’Università del popolo di Pechino conobbi uno studente molto sveglio durante un sit-in di lavoratori immigrati – muratori all’interno del campus – che protestavano perché non erano adeguatamente pagati. Tra decine di suoi coetanei che passavano là davanti indifferenti, Zhang era l’unico che si era interessato a quanto stava accadendo e, sorridendo, sfidava le guardie che volevano impedirci di scattare fotografie. La sera cenammo insieme e io non vedevo l’ora di parlare con lui dei problemi sociali della nuova Cina, ma la prima cosa che mi chiese fu: “Cosa si dice in occidente della questione di Taiwan?”. Imbarazzo. Come spiegare che in occidente non si sa bene neanche dove stia?

La regola delle tre T è conosciuta da tutti coloro che si occupano d’informazione in Cina: Tibet, Tiananmen e Taiwan sono i tre tabù che attirano la censura. Non è che un giornalista, un blogger, un commentatore non ne possa parlarne, ma deve farlo non allontanandosi troppo dalla versione ufficiale. Per esempio, il Tibet è “parte della Cina da tempo immemore” e Tiananmen è stata “un grave disturbo politico (fino a poco tempo fa un “movimento controrivoluzionario”) che se non fosse stato represso avrebbe nuociuto alla crescita economica della Cina”.

Una sola Cina

Quanto a Taiwan, quello è il tabù di più lunga data. La definizione ufficiale è “provincia separatista”. Ufficialmente il leader dell’isola è un “governatore provinciale” (ribelle, certo). Il governo cinese negli anni ha imposto a tutti i paesi che vogliono avere relazioni diplomatiche il principio di “una sola Cina”: o Pechino o Taipei. Gradualmente la maggior parte dei paesi del mondo si è adeguata e ha chiuso le ambasciate di Taiwan per aprire quelle in Cina.

Gli Stati Uniti non fanno eccezione e mantengono le relazioni con l’ex Formosa attraverso l’American institute in Taiwan, un’organizzazione formalmente non profit e privata, mentre Taipei ha un ufficio rappresentativo “economico” e “culturale” a Washington (così come in altri paesi). La questione taiwanese è irrisolta, ma questa situazione sta bene più o meno a tutti dato che in Cina spesso una non-soluzione è già una soluzione. Intanto si fanno affari.

Ora arriva Donald Trump come l’elefante nella cristalleria. Appena dopo le elezioni ha ricevuto le congratulazioni della leader taiwanese Tsai Ing-wen – che guida il partito indipendentista dell’isola – nel corso di una conversazione telefonica durante la quale Trump si è rapportato con lei come con un capo di stato, chiamandola “presidente”. Pechino ha minimizzato e ha accusato Taipei di “barare”, ma ha protestato con l’amministrazione Obama ancora in carica. Che però non controlla Trump.