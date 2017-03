Pechino rafforza le misure di repressione nello Xinjiang

Da anni si disquisisce sull’uovo e la gallina: è la repressione che provoca gli incidenti o sono gli incidenti che provocano la repressione? Fatto sta che nello Xinjiang non tira per niente una bella aria, soprattutto ultimamente.

Qaysar (il nome è inventato) da studente è emigrato negli Stati Uniti e oggi vive ancora lì. Siamo amici da diversi anni e si fa vivo su Skype proprio mentre sto scrivendo un pezzo sullo Xinjiang, la sua terra, la regione dell’estremo occidente cinese teatro di un conflitto a bassa intensità tra la popolazione uigura – turcofona, musulmana e originaria di lì – e le autorità di Pechino. È un caso che lui salti fuori così all’improvviso, ma capita a pennello. Per me è l’occasione di avere qualche notizia “dal fronte”: cosa succede, cosa sono queste nuove misure antiterrorismo? Non sa nulla o non mi dice nulla, nonostante gli garantisca l’anonimato. Spesso gli uiguri che hanno scelto di rifarsi una vita all’estero preferiscono eludere il problema, concentrarsi sul proprio particulare.

La più recente ondata di misure antiterrorismo implica, tra le altre cose, la requisizione dei passaporti dell’intera popolazione – sia uiguri sia han, in questo caso – l’obbligo, in alcune aree, di partecipare a speciali sedute collettive organizzate dai quadri locali, la presenza sempre più capillare delle forze di sicurezza sul territorio. E, come forse è successo nell’episodio di Hotan, il divieto di preghiere collettive al di fuori dei luoghi di culto “ufficiali”. Neanche a casa propria.

Ho chiesto a un esperto di Tibet – Robbie Barnett, direttore di studi tibetani alla Columbia university di New York – di spiegarmi cosa sta succedendo. Perché a un esperto di Tibet, se parliamo di Xinjiang? Perché pare che le nuove misure siano state importate nella regione dal nuovo leader locale del Partito comunista, Chen Quanguo, che prima ricopriva la stessa carica proprio in Tibet. Insomma, sull’altopiano le ha sperimentate, nello Xinjiang le sta applicando su ampia scala.

Fare carriera

Senza negare che la Cina abbia effettivamente un problema di terrorismo, Barnett mi ha spiegato che in una regione così importante come lo Xinjiang, che deve diventare la stazione di partenza della nuova “via della seta” cinese, “mettere le cose a posto” serve a fare carriera.

“I ‘ragazzi’, cioègli alti funzionari, in Tibet e nello Xinjiang sono i rottweiler del partito e si giocano la carriera con politiche molto aggressive. Se va male, sono rovinati; se va bene, salgono in alto”. In questo caso, se fa bene il suo lavoro, il signor Chen avrà un’ottima chance di entrare il prossimo autunno nella stanza dei bottoni, la commissione permanente del comitato centrale, in parole povere, il gruppo di sette persone che di fatto governano la Cina.

Ma sul lungo periodo, il lavoro del signor Chen sarà davvero un “buon lavoro”? Non lo so. Penso alla rabbia del mio pacifico amico uiguro a migliaia di chilometri di distanza da casa sua e provo a immaginarmi cosa può provare chi si sente sotto pressione ogni santo giorno.

Manco dallo Xinjiang dal 2013, credo che sia ora di tornarci, se mi sarà consentito. Una delle ultime immagini che ricordo è quella di un checkpoint sull’autostrada tra Turfan e Urumqi, dove un poliziotto mi restituì il passaporto sorridendo e dicendomi: “Benvenuto nello Xinjiang”. Di fianco a me, un contadino uiguro veniva perquisito da cima a fondo senza troppi complimenti e il suo bagaglio, un grande sacco di iuta, veniva svuotato sul pavimento.