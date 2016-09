In Egitto continueremo a lottare per la verità

Questo è il testo del discorso che il giornalista investigativo egiziano Hossam Bahgat ha letto in collegamento via Skype dal Cairo alla cerimonia di consegna del premio giornalistico Anna Politkovskaja, al festival di Internazionale a Ferrara 2016. Bahgat non ha potuto partecipare all’incontro perché le autorità egiziane gli impediscono di viaggiare all’estero.

Grazie per questo grande onore. Vorrei essere con voi oggi e spero di potervi incontrare in futuro per ringraziarvi di persona.

Voglio ringraziare il sindaco e il comune di Ferrara e naturalmente gli amici e i colleghi di Internazionale. Voglio ringraziare anche il mio capo e collega Lina Attalah, per aver ritirato il premio al mio posto (anche se ha la febbre), ma soprattutto perché è stata una fonte d’ispirazione per me e i colleghi di Mada Masr negli ultimi tre anni, ma anche per molti altri giornalisti egiziani che Lina ha incoraggiato, formato e guidato. Quando l’anno scorso sono stato arrestato per un breve periodo, ho potuto toccare con mano quanto Lina sia l’esempio di ciò che deve fare un direttore per sostenere i suoi giornalisti nei momenti di difficoltà. Grazie, Lina.

Naturalmente voglio citare Paola e Claudio Regeni, e celebrare il loro incredibile coraggio. Signore e signora Regeni, sono profondamente dispiaciuto per la vostra perdita. Mi dispiace che non abbiamo potuto fare di più per proteggere Giulio dalle forze del male. Vi ringrazio per aver trasformato la vostra tragedia familiare in una fonte di ispirazione e in una denuncia di altre tragedie che si verificano quotidianamente in Egitto. Vi prometto che resterò al vostro fianco nella vostra ricerca della verità per Giulio e di una giustizia per la sua morte.

Questo è un giorno speciale per me, ed è anche un premio speciale. Lo ricorderò sempre come il mio primo premio giornalistico, e non avrei potuto chiedere di meglio. Un premio italiano dedicato a un’eroina russa e assegnato a un giornalista egiziano. È un segno della nostra lotta comune, a livello internazionale. In Europa, in Medio Oriente e naturalmente anche in America ci sono persone che guardano il mondo e vedono soltanto culture, razze, etnie e religioni in conflitto. Per me, ma sono sicuro che è così anche per voi, la vera lotta è tra le persone di tutto il mondo, e i regimi repressivi e le multinazionali. I nostri nemici, le persone che si oppongono alla giustizia e alla verità, collaborano tra loro attraverso alleanze del male transnazionali. Per questo è giusto che anche noi cerchiamo di rafforzare il nostro fronte globalizzato contro questi nemici, superando i nostri confini artificiali.