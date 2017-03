Le sanzioni dell’Onu colpiscono anche l’arte in Corea del Nord

Non solo missili balistici e omicidi al gas nervino. La Corea del Nord esporta opere d’arte, preferibilmente colossi in stile realismo socialista. Incassando milioni di dollari, troppi per il Consiglio di sicurezza dell’Onu, che ha incluso le statue in cima alla lista delle esportazioni proibite.

In giro per il mondo ce ne sono di straordinarie. Un gruppo scultoreo in bronzo alto 50 metri, madre, padre e bambino che guardano l’orizzonte sulla baia di Dakar, annuncio del rinascimento africano. Una statua del dittatore congolese Laurent Kabila con giacca maoista tanto simile a quella di Kim Jong-un, il “supremo leader” di Pyongyang. O i busti dorati pronti, pare, a uscire dai magazzini dello Zimbabwe non appena celebrato il funerale dell’ultranovantenne Robert Mugabe.

Giganti firmati Mansudae, uno degli istituti d’arte più grandi al mondo. Oltre quattromila dipendenti e mille scultori, pittori, finitori e ricamatori in servizio in laboratori e cantieri sparsi su 120mila metri quadrati: orgoglio della Corea del Nord che scavalca il filo spinato del 38° parallelo e conquista l’occidente, non con l’atomica o una malconcia dinastia comunista, ma con lo stile.

Attività artistica ed economica

Forse non è un caso che l’unico rappresentante di Mansudae all’estero sia un italiano, per di più fiorentino, Pier Luigi Cecioni. Editore, appassionato di musica e d’arte, visitò Pyongyang la prima volta portando la sua orchestra a un festival. “In Italia, in nord Europa e perfino negli Stati Uniti c’è molta domanda da parte dei privati, di solito interessati alle opere più convenzionali”, spiega ora al telefono. “A Milano, alla galleria Deodato, nel 2016 sono stati esposti acquerelli, oli e ricami con motivi floreali tipici della scuola nordcoreana”.

Le capacità tecniche e il talento delle maestranze di Mansudae, quasi sempre anonime in omaggio all’ideale collettivista, sono riconosciute al livello internazionale. A palazzo Cini, Luciano Benetton sarebbe rimasto estasiato di fronte a un arazzo in seta intessuto per la sua collezione Imago Mundi: una mappa dai mille colori, capolavoro di 80 ricamatrici che hanno trasformato i continenti in collage di piante e animali. Più di recente è stato inaugurato il museo panoramico di Angkor, in Cambogia, che riproduce a 360 gradi battaglie e vita quotidiana sotto l’impero khmer con 45mila figure. L’opera è stata realizzata e finanziata da Mansudae, che per dieci anni incasserà i proventi delle visite dei turisti. Un segnale, confermato dalle sanzioni dell’Onu del 30 novembre 2016, di come la dimensione economica sia centrale nell’attività dell’istituto.