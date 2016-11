È il Mediterraneo il luogo in cui arrivi sempre

12.563 friends like this.

È il dibattito sull’identità nazionale. Sono le onde. È il tuo cervello. È l’informazione in tempo reale. È il suono. È l’elettricità. “Se non hai paura al momento dell’acquisto, vuol dire che stai comprando male”: è il consiglio del mediatore.

È lo stop loss. È il rumore sentito nel buio e che scambi per una voce. È la lingua che parli. È Mitilene. È l’Ibex 35. È il luogo in cui arrivi. È la lingua che non parli. È l’ouzo che cambia colore quando si mescola con l’acqua.

È il Mediterraneo. È il luogo in cui arrivi. È la Grecia. È il luogo che ti accoglie. È il terreno che potrebbe essere sotto i tuoi piedi. È il mare che ti affoga. È l’Europa. È il cielo che sembra lo stesso per tutti ma che tale non è. È il mondo. È il cash flow. È la terra che calpesti. È la strada che ti lasci dietro. È la città in cui entri. È il parlamento vuoto. È la piazza piena.

È il capitale che si muove e strappa via tutto al suo passaggio. Sono i numeri da 95 a 118 della tavola periodica degli elementi. Sono tutto il bene e tutto il male mescolati in proporzioni perfettamente identiche. È Casablanca. È il Dow Jones industriale. È l’aria che sembra la stessa per tutti pur non essendolo. È la pelle.

È il debito a tassi variabili. È la mano che si accarezza da sola. È l’amore.

È il vento che viene da Chernobyl.

È l’accesso a una vita Premium. È l’uccello dalle ali impantanate. È un asso che hai nella manica. È il disincanto. È la mano che si carezza da sola. Sono i capelli della Merkel che brillano come se fossero fiamme. È il Cairo. È quel che pensi mentre parli d’altro. È la simultaneità. È il luogo esatto del tuo animo nel quale cresce qualcosa che non puoi fermare (qual è l’esistenza di ciò a cui pensi? È più o meno importante della vita che vivi?).

È Kassel.

Milate ellinika signomi?

È l’impossibilità di cancellare dalla tua memoria quello che hai detto un giorno. Sono le tre email al minuto che dovresti scrivere per aumentare la produttività. È il colore verde di una mantide religiosa che si posa sul libro aperto davanti a te. È il testosterone. È la politica di prevenzione della radicalizzazione islamica.

È l’Europa. È il mondo. È la menopausa. È l’integrazione culturale. È l’oscurità che ricopre la città come un cappuccio da adolescente.

È il Mediterraneo.

È il femminicidio come progetto divino.

È la discarica marcescente nel fiume di Beirut. È il luogo in cui arrivi. È la scarpa che vola e colpisce la testa di Bush. È la tortura. È la sensazione che sotto la camicia tu non abbia corpo. È il tempo che sembra lo stesso per tutti ma che tale non è. È la costa. È il fondale del mare. È il tuo luogo che ti accoglie. È la deforestazione della tua immaginazione. Sono i tre milligrammi di Lorazépam.