Il diritto di stamparsi il proprio organo sessuale

Non parlerò di Donald Trump. Parlerò della possibilità di stampare un organo sessuale con una stampante tridimensionale biologica. Il che può essere un altro modo di rispondere a Trump. Fino a oggi, la trasformazione anatomica di un corpo transessuale implicava un doppio processo: distruzione dell’apparato genitale e sterilizzazione. Funzionava, e ancora funziona, così nella maggior parte delle operazioni di vaginoplastica e di falloplastica.

Questi tipi di chirurgia sono la secolarizzazione tecnico-scientifica di un sacrificio rituale nel corso del quale il corpo trans è sottoposto a un supplizio, mutilato e reso inadatto a ogni tipo di riproduzione sessuale. L’obiettivo non è l’intensificazione del potenziale vitale del corpo (che lo si chiami salute, piacere o benessere) bensì la riaffermazione della norma fallocratica e dell’estetica eterosessuale penetrante/penetrato.

Avremo presto, non c’è alcun dubbio, la possibilità di stampare i nostri organi sessuali con una biostampante tridimensionale. Il bioinchiostro sarà fabbricato a partire da un composto di aggregati di cellule madri provenienti dal corpo al quale l’organo è destinato: quest’organo sarà innanzitutto disegnato su un computer prima di essere impiantato nel corpo che lo riconoscerà come suo.

La nuova eresia

Questo processo è già stato sperimentato per organi come il cuore, i reni o il fegato. È curioso che i laboratori di ricerca non parlino della stampa degli organi sessuali, evocando dei limiti “etici”. Ma di quale etica si tratta? Perché dovrebbe essere possibile stampare un cuore ma non un pene, una vagina o un clito-pene? Non sarebbe in alcun caso pensabile immaginare una quantità n+1 di organi sessuali impiantabili?

Dobbiamo considerare l’etica della differenza sessuale come un limite etico alla trasformazione del corpo umano? Ricordiamoci che nel 1451, quando Johannes Gutenberg dichiarò che era capace di stampare 180 copie della Bibbia (ritenuta la parola di dio) con 42 righe di testo per pagina in poche settimane (mentre occorrevano due anni per farlo a mano), non fu considerato solo immorale ma anche eretico. Oggi sappiamo concepire una stampante tridimensionale biologica ma non siamo in grado di usarla liberamente. Le nostre macchine sono più libere di noi.