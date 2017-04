Consiglieri antipanico

Sono quasi convinta di voler diventare madre da sola. Quali sono secondo te gli aspetti di questa scelta a cui prestare particolare attenzione?–Federica

Sul fatto che una madre sola possa fare meglio di quattro genitori insieme non ho dubbi. Lo vedo tutti i giorni: amiche partite alla volta delle leggendarie cliniche europee che sono diventate ottime madri senza dipendere da un principe azzurro. Come madre single, però, preparati a sostenere una maggiore pressione, perché il benessere di questa piccola creatura, anche quando sarà un ingestibile adolescente, ricadrà unicamente sulle tue spalle. Diventare madre non farà svanire i tuoi dubbi e le tue imperfezioni, e ti mancherà una controparte che ogni tanto ti rassicuri o ti faccia notare che stai sbagliando.

Un giorno la mia amica Christina, mamma single, stava per avere un attacco di panico perché non trovava più Bunny, il peluche preferito di sua figlia. Per tranquillizzarla è bastato guardarla negli occhi e dirle: “Christina, va tutto bene. È solo un animale di pezza” (certo, poi anche ritrovare Bunny sotto il divano ha contribuito). Perché a volte l’altro genitore serve a farti cambiare prospettiva quando perdi la misura delle cose. Il mio consiglio, quindi, ferma restando la tua autorità parentale, è di circondarti di persone fidate con cui confrontarti e sfogarti nei momenti difficili. Una specie di consiglio d’amministrazione a cui sottoporre le decisioni importanti e a cui chiedere aiuto quando perdi un prezioso coniglietto di peluche.