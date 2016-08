Il rumore che copre Blonde di Frank Ocean

L’album è vivo. Non è stato ancora soppiantato dalle playlist sempre più finemente personalizzate di Spotify o di Apple Music. “Albums, like black lives, matter”, aveva detto il povero Prince ai Grammy Awards del 2015. E in effetti gli album contano ancora. Si sono trasformati, si sono ibridati con altre forme d’arte, si sono adattati a un consumo diverso e hanno imparato a intrufolarsi negli interstizi di una soglia dell’attenzione che è sempre più bassa. Radiohead, Beyoncé, Rihanna, Adele, Taylor Swift e Kanye West in modi diversi tra loro hanno reso l’uscita dei loro album un evento mediatico. Intorno a ciascuno di questi lavori è stata creata una narrazione che ha contribuito a farli percepire come qualcosa di unico, di imperdibile, di rivoluzionario. Beyoncé con il suo mashup tra il personale e il politico, i Radiohead con la loro promozione snob e idiosincratica, Kanye con il suo ego kitsch e smisurato e Adele con la forza bruta dei milioni di copie fisiche che sposta ogni volta che apre la bocca. Intorno a ognuno di questi album si è incrostata una storia, una polemica, una strategia di marketing, una modalità di vendita che troppo spesso si è trasformata in un discorso a senso unico, un rumore bianco che ha fatto passare la musica in secondo piano. L’uscita di Blonde (o blond) di Frank Ocean, il 20 agosto, rappresenta l’apice di questo frastagliato, caotico metadiscorso che ha accompagnato, come un ronzio di fondo, l’uscita dei più importanti album pop degli ultimi tempi.

Siamo sicuri che tutto questo elucubrare su come, quando, e con che modalità uscirà un disco faccia bene alla musica?

L’intricata vicenda promozionale del ritorno sulle scene di Frank Ocean è stata ben ricostruita da Gianni Sibilla su Rockol: tra date rimandate, cambi di titolo, ripensamenti, false piste sui social media, il successore dell’acclamato Channel orange ha rischiato di trasformarsi in un meme prima ancora di vedere la luce. Ormai siamo abituati ai blitz a sorpresa su determinate piattaforme, ma Ocean ha alzato l’asticella: l’unico modo per avere subito il suo album su supporto fisico era accaparrarsi una copia di una fanzine gratuita distribuita in appositi negozi temporanei sparsi tra Londra, Los Angeles, New York e Chicago. La rivista, ovviamente esaurita nel giro di poche ore, conteneva anche una copia dell’album, ora in vendita su eBay a prezzi stellari. Insomma, in un mondo di musica all you can eat, Frank Ocean ci fa sentire di nuovo il brivido della scarsità.