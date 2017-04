Musica d’artista

Era ovvio dunque che chiunque lavorasse nell’arte, dagli anni cinquanta in poi, avesse voglia di misurarsi con le copertine dei dischi. C’era chi lo faceva con finalità più o meno commerciali (Il Dalí superstar del 1955 che si è divertito a illustrare la copertina di un album easy listening di Jackie Gleason) o chi, come Josef Albers, esponente storico del Bauhaus, la prendeva dal lato del design e del funzionalismo. Per gli artisti pop realizzare la copertina di un album era quasi un obbligo: per Andy Warhol i Velvet Underground erano molto di più della famosa banana gialla del loro album di debutto: erano, nel suo canone, la cosa più vicina a un Gesamtkunstwerk, un’opera d’arte totale. Il memorabile collage per la copertina di Sgt. Pepper’s lonely hearts club band dei Beatles (1968), realizzato dall’artista inglese Peter Blake insieme alla moglie Jann Haworth, parla la stessa lingua pop caleidoscopica e psichedelica delle canzoni del disco. È difficile separare i pezzi di quell’album da quel collage che, tra le altre cose, potrebbe sembrare un ideale anello di congiunzione tra surrealismo e pop art britannica.

Sfogliando Art record covers si rimane colpiti da come, dagli anni cinquanta al 2017, questo dialogo tra artisti e musicisti sia stato sempre vitale e pieno di cortocircuiti inattesi. Negli anni ottanta avere una copertina realizzata da Francesco Clemente poteva essere uno status symbol per il Mick Jagger di Primitive cool (1987). Oppure un determinato artista poteva veicolare con il suo segno un messaggio sociale molto chiaro, come Keith Haring nelle copertine di A very special Christmas, una serie di compilation di beneficenza per la ricerca sull’aids. I Red Hot Chili Peppers hanno usato Julian Schnabel (By the way, 2002) e Damien Hirst (I’m with you, 2011), i Metallica hanno scelto le foto astratte realizzate con sangue e sperma di Andres Serrano per rendere ancora più estremo il messaggio del loro album Load del 1996. Fino ad arrivare al rapporto empatico che il rapper Kanye West ha avuto con gli artisti che hanno realizzato le sue memorabili copertine: dal giapponese Takashi Murakami (Graduation, 2007) allo statunitense George Condo, che ha creato una disturbante copertina neoespressionista per My beautiful dark twisted fantasy (2010).

Il libro di Spampinato ci lascia con una certezza: le copertine dei dischi continueranno a essere un parco giochi per gli artisti visivi. Qualunque cosa significhi oggi la parola album, musica e immagine continueranno a ibridarsi e a dialogare.