Ritratto del Mediterraneo 

Il mar Mediterraneo è al centro di una grande esposizione che ha coinvolto quasi 3.500 artisti di 19 paesi. Ciò che hanno in comune le opere è il piccolo formato 10x12.

La collezione libica è curata da Najlaa Elageli, che ha fondato il progetto Noon arts per sostenere gli artisti libici e far conoscere le loro opere nel resto del mondo: “L’arte del mio paese è poco conosciuta all’estero, sopratutto a causa degli eventi legati alla storia politica recente”.

Per il Medio Oriente ci sono, tra gli altri, il fotografo britannico Giles Duley e l’artista siriano Semaan Khawam, esule in Libano, che dialogano tra loro in un documentario che ripercorre i momenti più importanti del loro incontro, avvenuto a gennaio a Beirut.