Il magistrato italiano che difende il diritto d’asilo dei profughi siriani

Non avrei mai pensato di emozionarmi leggendo un parere legale, ma è successo, e non solo a me, grazie a Paolo Mengozzi, avvocato generale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Mengozzi è stato chiamato a esprimersi su un caso che coinvolge una famiglia siriana (padre, madre e tre bambini) e il governo belga, caso che potrebbe segnare una svolta – una volta tanto positiva – nel campo delle politiche di asilo europee. Tutto dipenderà dalla Corte, la cui sentenza è attesa per il 7 marzo. Se seguirà il ragionamento dell’avvocato generale, non solo il Belgio ma tutti gli stati europei avranno l’obbligo di offrire ai siriani che ne faranno richiesta una via legale di accesso al territorio dell’Unione.

La storia risale all’ottobre del 2016, quando la famiglia ha presentato presso il consolato belga in Libano una domanda di visto umanitario per poter raggiungere in modo legale e sicuro il Belgio e chiedervi l’asilo, domanda che le autorità belghe hanno prontamente respinto. La famiglia ha fatto ricorso al Conseil du contentieux des étrangers (Cce, commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri), che in quello stesso periodo era impelagato in una vicenda simile. Theo Francken, segretario di stato per le politiche di immigrazione e di asilo, aveva infatti appena rifiutato di rilasciare un visto umanitario a un’altra famiglia siriana, nonostante il Cce glielo avesse imposto a tre riprese.

Dall’irritazione alla rabbia

Nei mesi scorsi questo secondo caso ha scatenato un’enorme polemica, anche perché, quando la corte di appello di Bruxelles ha confermato la decisione del Cce, condannando lo stato belga a versare mille euro per ogni giorno di ritardo e per ogni membro della famiglia, Francken non solo non ha rilasciato i visti ma si è rifiutato di pagare. A dicembre il suo partito, l’N-Va (Alleanza neofiamminga), ha alzato i toni lanciando una campagna contro “i giudici attivisti”, accusati di voler “aprire le frontiere” e di vivere “scollegati dalla realtà”.

In questo clima rovente, il Cce ha preferito non gettare anche l’altra famiglia siriana in pasto a Francken e si è rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo come dovessero essere interpretate le norme europee che regolano il rilascio dei visti umanitari. Data l’importanza del caso, la Corte ha deciso di sottoporlo all’esame di tutti e quindici i suoi giudici e di ricorrere al procedimento pregiudiziale d’urgenza. Il 30 gennaio si è svolta un’udienza pubblica, nel corso della quale lo stato belga, sostenuto dai rappresentanti di altri tredici governi europei e dalla Commissione europea, ha difeso la sua posizione davanti al collegio giudicante e all’avvocato generale Paolo Mengozzi.

“L’avvocato generale”, si legge nel trattato che istituisce la Comunità europea, “ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest’ultima nell’adempimento della sua missione”. I suoi pareri non sono vincolanti, ma secondo un recente studio la Corte li segue in quasi il 70 per cento dei casi.