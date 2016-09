Con Jackie Pablo Larraín ha mancato il bersaglio

Il regista cileno però manca il bersaglio: Natalie Portman è brava, ma non sorprende per intensità. Il film non rappresenta in pieno la grandiosità del dramma e delle scelte che Jacqueline Kennedy si trovò a fare, praticamente da sola, quasi contro tutti. Gli altri membri della famiglia erano storditi e confusi, non così lucidi sulla visione che ebbe il mondo di quel presidente, di come fu percepito in Europa, Africa, Asia e America Latina.

Secondo Frederic Jameson, intellettuale statunitense di scuola marxista, il giorno in cui venne assassinato John Fitzgerald Kennedy ha segnato l’inizio dell’era postmoderna, l’era dell’uomo destrutturato. Il regista sudamericano Pablo Larraín in Jackie (presentato in concorso) racconta proprio le ore immediatamente successive a quel giorno, presentandole dal punto di vista della first lady, Jackie Kennedy.

Di James A. Garfield e William McKinley, che ebbero presidenze brevi e che dopo l’assassinio non ebbero grandi funerali, come detto nel film, se ne ricordano solo gli storici e i giornalisti specializzati. Sorge allora una domanda: Larraín riconosce la dedizione, la vera osmosi di Jackie con gli ideali del marito presidente, oppure ne riconosce più che altro la costruzione di un mito da favola, il mito di Camelot, continuamente citato nel film?

Jfk inoltre è sostanzialmente ridotto a un anticomunista. Larraín è ambiguo. Eppure questa visione poteva essere espressa con alcuni flash storici, a partire dal giorno dell’assassinio. Ecco il primo: mentre Kennedy è a Dallas, Fidel Castro si trova a colloquio con il grande giornalista francese Jean Daniel. È dall’inizio dell’anno che il presidente statunitense invia messaggeri informali cercando di accordarsi con Castro, togliere progressivamente l’embargo e far diventare Cuba una sorta di Jugoslavia dei Caraibi.

Il secondo: Jackie, a cui Lyndon B. Johnson concede pochissimo tempo per lasciare la Casa Bianca, trova il tempo di scrivere una lettera personale a Nikita Kruscev con l’intestazione della Casa Bianca, ricordandogli che sia lui sia il marito presidente volevano sinceramente una pace stabile per l’umanità (ricollegandosi all’intervento all’American University del giugno 1963, che Kruscev definì come il più importante discorso di un presidente americano dai tempi di Roosevelt) e non soltanto accordi per far diminuire il rischio nucleare.

Cosa è mancato

Pablo Larraín avrebbe dovuto fare un altro genere di film, un affresco storico molto più lungo, con la parte intimistica di Jackie nei giorni dopo l’assassinio a far da perno al tutto. Il regista cileno, al contrario, è autore di opere che più o meno sono sempre dei film ripiegati su sé stessi. Dei microcosmi, dei concentrati di micro materia storica.

Partendo per Dallas, riportano le fonti storiche, Kennedy disse alla moglie: “Ora si va nella città dei pazzi!” e la notte prima disse: “Sarebbe un bella notte per morire”. Ma queste frasi nel film non ci sono. Eppure sono riportate nel libro Morte di un presidente, scritto dal giornalista William Manchester, che uscì a poca distanza dalla tragedia per volontà di Jackie e ha ricostruito minuziosamente il periodo precedente all’assassinio fino agli spari nel Dealey plaza (e contiene tra l’altro alcuni elementi interessanti per chi non crede alla versione ufficiale sull’attentato).

Il libro restituisce appieno il rapporto fatalista con la morte che aveva Kennedy, che fece di tutto per andare in guerra e non crescere come un bamboccio di famiglia ricca, mentre il padre si dava molto da fare perché questo non avvenisse; oppure come quando era arruolato nella marina, come ben ricostruito dallo storico britannico Nigel Hamilton, e rimase profondamente sconvolto dai presagi di morte dei suoi sottoposti, perché si rivelavano praticamente sempre giusti; oppure come quando, dopo l’affondamento dello scafo di cui era comandante, salvò uno per uno i suoi marinai portandoli a riva e procurandosi danni irreparabili alla salute.

Senza dimenticare l’abbattimento mortale dell’aereo pilotato dal fratello maggiore Joe Kennedy Jr., tutto questo spiega perché Kennedy, figlio di un’epoca esistenzialista che aveva ancora il senso della gravità delle cose, moderna e non ancora postmoderna, fece imparare a memoria a Jackie, durante il viaggio di nozze, la poesia di Alan Seeger Ho un appuntamento con la morte.