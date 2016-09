Anche a Pechino il mondo dei tassisti fa i conti con la tecnologia

Il guidatore del sanlunche (il triciclo a pedali o a motore onnipresente a Pechino) schiva per un pelo il colpo che s’abbatte sull’abitacolo del suo trabiccolo con un gran rumore di vetri, poi fa una rapida inversione a U che quasi sbalza fuori il passeggero. Il giovane autista grida “mei shir, mei shir”, “non c’è problema”, per tranquillizzare se stesso più che l’esterrefatto cliente straniero. Poi svicola in una via laterale della Pechino notturna e si allontana dai quattro brutti ceffi che hanno cercato di fargli la pelle o per lo meno di scassargli lo strumento di lavoro.

Dopo qualche centinaio di metri offre una sigaretta al passeggero e si ferma per fumare, raccontare, ritrovare un po’ di calma: “Sono i tassisti, vogliono impedirci di lavorare, il governo corrotto li protegge. Anzi no, il governo cinese non è corrotto, i funzionari locali lo sono”.

Così, nella capitale del paese che più investe in trasporti e infrastrutture si consuma una guerra tra poveri e poverissimi all’insaputa dei più, con tanto di derive mafiose.

Fusione in un battito di ali

Qui i trasporti cavalcano la tigre tecnologica e vivono di concorrenza spietata. Uber ha provato a sbarcare in Cina, ma ha trovato un avversario così potente che non c’è stato bisogno di vertenze e normative per tarpargli le ali. È bastato il mercato. E alla fine ha rinunciato ed è stato acquisito dalla Didi Chuxing, soprannominato “l’Uber cinese” ben prima che arrivasse l’Uber vero.

Didi è una app che ti dice quante vetture ci sono nei paraggi e ti permette di prenotarne una, che sia un taxi o un’auto privata. Risparmi tempo e qualche volta anche soldi. Nasce da due servizi preesistenti e concorrenti, supportati dai giganti dell’information technology cinese – Didi Dache (Tencent) e Kuaidi Dache (Alibaba) – che si sono fusi in un battito di ciglia proprio quando Uber è arrivato da queste parti con grandi squilli di tromba.