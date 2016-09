Nick Cave racconta la sua tragedia nel nuovo album Skeleton tree

Poi, l’anno successivo, il gruppo ha cambiato il nome in The Birthday Party. Le pulsioni autodistruttive di Cave, che insieme agli altri componenti della band era già un consumato eroinomane, sono andate avanti a briglia sciolta. I concerti dei Birthday Party, più che per l’ottima musica, rimanevano impressi per quello che succedeva dentro e fuori dal palco: risse, overdosi e blasfemia.

L’attrazione per l’oscurità è stata sempre un tratto distintivo della musica di Cave. Gli esempi in questo senso si sprecano. Il primo disco in cui compare il suo nome è Door, door dei Boys Next Door, la band post punk della quale era il cantante. L’album, uscito nel 1979, si chiudeva con una canzone intitolata Shivers , un’ironica riflessione sull’adolescenza scritta dal chitarrista Rowland S. Howard, che si apre con un’invocazione al suicidio. Una volta messa nelle mani di Cave, l’ironia è andata a farsi benedire e il pezzo è diventato una ballata funerea.

Una vita in fuga Per colmare il vuoto lasciato dalla morte del padre, Nick Cave ha riempito la sua vita di esperienze, sempre sul filo del rasoio: ha provato tutte le droghe possibili, si è consumato in storie d’amore autodistruttive e, soprattutto, ha scritto tanto. Canzoni, ma anche racconti, romanzi e sceneggiature. Ha viaggiato molto, quasi volesse fuggire il più possibile dalla sua Australia: Londra, Berlino Ovest, Brasile (dove si è rifugiato alla fine degli anni ottanta in cerca di redenzione dopo essersi disintossicato) e infine Brighton.

Va detto, non c’è alcun interesse morboso nel ripercorrere la vita di Nick Cave. È solo che, nel caso del cantautore australiano, è impossibile separare vita e arte. Anche impegnandosi, nessun cantautore potrebbe somigliargli. Ha un approccio alla musica così totalizzante che è difficile anche solo avvicinarsi alla sua intensità, in studio come sul palco.

Suo padre era un uomo molto severo, un insegnante che credeva ciecamente nella disciplina e nella cultura come soluzione a tutti i problemi del mondo. Nick, che da ragazzino aveva già un carattere turbolento e ribelle, non aveva un buon rapporto con lui ma la scomparsa di Colin creò nella sua vita “un vuoto, uno spazio in cui le mie parole hanno cominciato a galleggiare, ad accumularsi e a trovare il loro scopo”, come ha ammesso lo stesso cantautore in un’intervista all’Independent .

La tragedia è sempre stata il filo conduttore della vita e della musica di Nick Cave, fin dall’11 ottobre del 1978. Quel giorno Nick, 19 anni, si trovava insieme alla madre nel commissariato di St. Kilda, vicino a Melbourne. La polizia l’aveva fermato per un piccolo furto. Mentre stava per uscire dall’edificio, arrivò una telefonata: gli dissero che il padre, Colin Frank Cave, era appena morto in un incidente stradale.

A distanza di anni, ci sono rimaste grandi canzoni gotiche come Release the bats o Nick the stripper. Ma anche diversi episodi grotteschi. Un esempio? Ecco la cronaca stringata del concerto del 23 settembre del 1981 all’Underground, un locale di New York, ricostruito da Ian Johnston nella biografia I semi del male .

Il concerto comincia verso mezzanotte in questa lussuosa discoteca. Il pubblico è composto dai clienti del locale e da otto fan, quattro arrivati da Chicago. Nick Cave indossa dei pantaloni dorati alla Iggy Pop, glieli ha regalati un fan inglese. I pantaloni si strappano alla prima canzone. Mick Harvey, ubriaco, urla insulti agli spettatori, che non vogliono che la band suoni nel locale. Durante il brano King ink, Nick salta in mezzo al pubblico e avvolge il cavo del microfono attorno al collo di una donna, urlandole: “Esprimiti!”. Le poche persone rimaste nel club se ne vanno. Il concerto viene sospeso dai gestori. Nick Cave aveva invitato Iggy Pop, che effettivamente è venuto.

In The good son, l’album registrato in Brasile dopo la disintossicazione dall’eroina, c’è uno degli esempi più alti della sua capacità di scrittura: The weeping song, composta e cantata insieme a Blixa Bargeld. Nick e Blixa incarnano le figure di un padre e di un figlio (come ha ricostruito in modo brillante Luca Moccafighe nel libro Nick Cave. And the devil saw the angel) che fanno un viaggio su una barca a remi per osservare le sofferenze umane e riflettere sul ciclo della vita. È un brano struggente, dal sapore quasi dantesco.

Dopo la disintossicazione, Nick Cave ha smussato gli angoli della sua musica, accentuando pian piano il suo lato intimista, ma non ha perso il gusto della tragedia. Ha fatto, per esempio, un concept album sugli omicidi, Murder ballads, forse il suo più grande successo discografico (soprattutto grazie al duetto con Kylie Minogue in Where the wild roses grow). Tra i brani di Murder ballads c’era anche Stagger Lee, ancora oggi uno dei suoi cavalli di battaglia dal vivo, arrangiamento di un vecchio brano folk sull’omicidio di Billy Lyons da parte di “Stag” Lee Shelton.