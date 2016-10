La globalizzazione del maiale

Stefano Liberti, I signori del cibo

Minimum fax, 327 pagine, 19 euro

La tesi di questo libro è semplice da riassumere: la produzione di cibo è sempre più lontana dai luoghi del suo consumo perché dipende soprattutto dalle logiche della finanza. Stefano Liberti, giornalista d’inchiesta, la espone con ricchezza di esempi e ritmo di racconto, seguendo le filiere di quattro prodotti globali: carne suina, soia, tonno in scatola e pomodoro concentrato.

Va a vedere cosa succede nei luoghi da cui partono e in cui transitano questi cibi-merce: dalla Cina, dove il consumo di carne di maiale nel giro di una generazione è passato da 8 a 39 chilogrammi a testa ogni anno, al North Carolina dove i maiali si allevano come polli; dal Mato Grosso, dove si coltiva la soia quasi senza contadini, alla Manciuria, dove i coltivatori di soia non lavorano più; dal Senegal predato dai pescatori europei allo Xinjiang dove si piantano pomodori per tutto il mondo.

Le storie che raccoglie mostrano le conseguenze di questo processo: esclusione di lavoratori, urbanizzazione di contadini, cambiamenti geopolitici e aumento della disuguaglianza economica. Difficilmente un libro chiarisce in modo altrettanto evidente, con immagini efficaci, quanto i processi che chiamiamo globalizzazione passino attraverso ciò che facciamo ogni giorno, più volte al giorno, semplicemente mettendoci a tavola.