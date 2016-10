Servono aree marine protette per salvare i pesci e l’ecosistema

Viva la sostenibilità! La pesca commerciale del merluzzo dell’Antartico è permessa nel mare di Ross solo a patto che per i prossimi 35 anni la biomassa dello stock riproduttivo (il peso totale di tutti i pesci adulti e fertili) rimanga almeno alla metà dei suoi livelli precedenti. E in nessun momento, in quei 35 anni, le biomasse riproduttive potranno scendere del 20 per cento al di sotto dei livelli presfruttamento.

Sembra una cosa piuttosto prudente e ragionevole. Quale migliore garanzia si potrebbe chiedere per la futura salute delle riserve di merluzzo? Be’, potrebbe essere utile sapere dove i merluzzi depongono effettivamente le uova (ma non si può, questo è certo. E sicuramente non nel mare di Ross). E anche sapere dove e quanto spesso si recano a deporre le uova da adulti, poiché non maturano sessualmente fino ai 15 anni circa e possono vivere fino ai cinquanta.

Non preoccupatevi. Ipotizziamo che la pesca totale consentita sia di tremila tonnellate all’anno, e vediamo come vanno le cose. Stiamo parlando di pesci grossi, che crescono lentamente, lunghi circa due metri e che pesano fino a 150 chilogrammi da adulti: tremila tonnellate sono circa trentamila esemplari. Potrebbe essere una stima corretta, ma non conosciamo esattamente neanche il loro numero.

Un ecosistema complesso

In realtà non sappiamo molto neanche delle foche, pinguini e orche marine che sono i principali predatori del mare di Ross. Lo stesso vale per il pesciolino d’argento e il krill antartico che sono in fondo alla catena alimentare. Si tratta di un ecosistema complesso, e abbiamo appena cominciato a studiarlo.

Se ci fosse un’altra decina di aree oceaniche ancora al riparo dalle interferenze umane, il fatto di correre alcuni rischi qui non sarebbe poi così grave. Ma il mare di Ross è l’ultima di queste aree: in questo milione e mezzo di chilometri quadrati al largo delle coste atlantiche, senza inquinamento e dove la pesca è cominciata nel 1996, l’ecosistema locale è ancora più o meno intatto.

Per questo negli ultimi cinque anni è stata avanzata, presso la Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche (Ccamlr), la proposta di rendere il mare di Ross un’Area marina protetta (Mpa).