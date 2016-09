A Venezia i vecchi maestri deludono

In una scena di Voyage of time: life’s journey di Terrence Malick, un branco di leopardi si nutre di una gazzella troppo lenta per scappare. Potrebbe essere una buona metafora per illustrare la 73ª edizione della Mostra del cinema di Venezia, il cui concorso sembrava a volte un combattimento tra vecchi registi che cominciano a perdere colpi e baldi giovani che li braccano affamati (preciso che per “giovane” qui intendo “under 50” – il mondo degli auteur è per natura gerontocratico).

Lascio da parte il Leone d’oro a Ang babaeng humayo (The woman who left) del regista filippino Lav Diaz, unico titolo in concorso che ho perso quest’anno; sarà per un altro post. Dai film visti, mi è parso in modo ancora più chiaro, rispetto a Cannes o a Berlino, che davanti alla stanchezza creativa di certi maestri del passato, in primis Wim Wenders e Emir Kusturica, sta emergendo una schiera di talenti.

Tra questi spicca sicuramente il cileno Pablo Larraín, già ampiamente affermato, seguito da Amat Escalante, Christopher Murray, Damien Chazelle, Stéphane Brizé, con il prolifico François Ozon nel ruolo di jolly. Dopo 15 film in soli 18 anni, forse sarebbe corretto collocare il regista francese tra i vecchi, ma con Frantz ha dimostrato di avere ancora tante cose da dire, e di essere un maestro fine dell’arte del raccontare per suoni e immagini.

Malick rappresenta una parziale eccezione tra i maestri d’antan. La narrazione fuori campo di Voyage of time, affidata a Cate Blanchett, logora con la solita vena metafisica interrogativa, già ultrasperimentata in To the wonder, L’albero della vita e via discorrendo, questa volta rivolta a una “madre” non meglio identificata (“Mother? Am I not your child?” rende l’idea).

Ma sul piano delle immagini, il regista texano, scartati quei piccoli drammi umani che forse non gli interessano più, si dedica anima e corpo ai drammi cosmici: la nascita dell’universo, delle stelle, della Terra e delle sue creature. Certi accostamenti sono banali, ci sono degli effetti speciali che stridono (come il baby-dinosauro che fa molto Pixar), ma quando la poesia visiva di questo viaggio attraverso il tempo siderale ti prende, ti prende in pieno.