L’università pubblica ha bisogno di fondi e non di attacchi strumentali

Se a una generazione di ricercatori fosse data la possibilità di condurre le proprie ricerche in maniera autonoma e indipendente, senza dover passare la maggior parte del proprio tempo a cercare opportunità per il contratto successivo, si spezzerebbero i legami di dipendenza che sono alla base di ogni meccanismo clientelare.

Se la carriera di migliaia di ricercatori non dipendesse da una manciata di concorsi, se l’assenza di risorse non concentrasse centinaia di progetti a contendersi un solo finanziamento, sarebbe molto più facile – è ovvio – controllare la regolarità delle procedure e garantire la trasparenza delle assunzioni.

In un’università che lavora bene, in un sistema in salute, sostenuto e finanziato in maniera sufficiente dallo stato, è molto più semplice far funzionare procedure e controlli, e c’è molto meno interesse, da parte di tutti, a cercare scorciatoie.

A volte, si tratta di notizie false o gonfiate, come nel celebre pamphlet L’università truccata, con cui Roberto Perotti nel 2008 si impegnò a dare sostegno e copertura ai tagli della ministra Gelmini, diffondendo distorsioni e inesattezze per rappresentare l’università come il regno degli sprechi e della corruzione. Altre volte, invece, le denunce hanno basi reali. È inutile negare che esistano problemi di cattiva gestione nell’università italiana (anche se sono molto meno diffusi di quanto si creda): chiunque l’abbia attraversata nella sua vita ha visto almeno un concorso sospetto, una procedura irregolare, uno scambio di favori.

Secondo Cantone, l’Anac è “subissata da segnalazioni dalle università. [Esiste un] nesso enorme [tra corruzione e] cervelli in fuga”. Affermazioni lapidarie, che sono l’ennesima puntata di una letteratura sul tema ormai sconfinata e sempre più strumentale alla delegittimazione del sistema dell’università pubblica. Che si tratti di notizie reali o di semplici illazioni, poco cambia. Il risultato è lo stesso: descrivere l’università pubblica come un luogo intrinsecamente corrotto.

Periodicamente le pagine dei giornali sono riempite da notizie riguardanti l’ultimo o il penultimo episodio di deprecabile corruzione in qualche ateneo: favoritismi, nepotismi, sprechi, inefficienze. Di recente sono state addirittura le parole del presidente dell’autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, a far riemergere la questione.

Le statistiche, da questo punto di vista, sono univoche: secondo il rapporto Ocse Education at a glance 2016, l’Italia ha la percentuale più bassa di laureati tra la popolazione dell’intera Unione europea (18 per cento, la media Ocse è il 35 per cento), spende meno di tutti nell’università (0,8 per cento del pil) e investe per l’istruzione di ogni studente universitario 7.815 dollari all’anno (la media Ocse è di oltre dodicimila). Dal 2008 al periodo 2014-2015, “il corpo docente nelle università passa da 63mila a poco meno di 52mila, mentre il personale amministrativo passa da 72mila a 59 mila”, come riporta il professor Gianfranco Viesti nel libro Università in declino (Donzelli 2016).

Il problema vero Particolarmente bislacca è l’idea che sia la corruzione a provocare la “fuga dei cervelli”. Anche questo, ormai, è un topos letterario. Ma se il luogo comune del giovane ricercatore che scappa all’estero perché qualche raccomandato gli è passato davanti in un concorso può funzionare dal punto di vista narrativo, perché rientra in tutti gli stereotipi sul nostro paese e sul lavoro pubblico in generale, questa tesi regge poco al confronto con la dura realtà.

Inoltre, nel 2014, scrive su eticaeconomia Francesco Sinopoli, della Flc Cgil, “il corpo accademico era composto per il 48,3 per cento da docenti e ricercatori strutturati e per la restante parte da assegnisti di ricerca (17,4 per cento), dottorandi (28,1 per cento) e ricercatori a tempo determinato (6,2 per cento).

Nel solo 2014 ci sono stati 2.324 pensionamenti mentre sono stati attivati solo 141 contratto a tempo determinato in tenure track”. I precari, insomma, coprono già metà della ricerca universitaria italiana, e questa fetta è destinata ad aumentare.

Il fondo di finanziamento ordinario delle università è diminuito, negli stessi anni, di circa il 22 per cento: oltre un miliardo di euro in termini assoluti. Sempre più spesso i dipartimenti provano a far leva sui progetti privati o europei, i quali occupano – contrariamente a quanto dovrebbe avvenire – uno spazio non più residuale nel finanziamento della ricerca.

Retorica ciclica

Tuttavia, come ha recentemente dichiarato la European university association (Eua) progetti come Horizon2020 generano più costi che guadagni. Infatti, la dotazione del programma non è in grado di coprire le numerose domande di finanziamento presentate: per i primi cento bandi della Commissione europea sono state ricevute 31.115 domande, solo 4.315 hanno ricevuto un finanziamento. L’elevato tasso di rifiuto non dipende – continua l’Eua – dalla scarsa qualità dei progetti, ma dai fondi a disposizione, a cui tuttavia ci si aggrappa dato il continuo disinvestimento nell’università di molti paesi europei.

Nel frattempo però, ricercatori di ogni livello, professori e personale tecnico spendono tempo e risorse per non far morire la speranza di un finanziamento, sopportando costi non indifferenti. Secondo la Eua questi sono sintetizzabili in circa un miliardo e trecento milioni di euro.